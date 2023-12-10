НАВЕРХ
Актуальная тема
Все о сериале «Слово пацана»
Актуальная тема
Все о сериале «Слово пацана»
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Михалков назвал глупыми призывы к запрету сериала «Слово пацана»

Источник:
ТАСС
170 0

Призывы запретить или ограничить показ сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» являются огромной глупостью, так как картина основана на исторической правде, заявил председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков.

«Я считаю, что это огромная глупость. Это очень мощная картина, это правда. И если ваши дети, посмотрев на это, станут такими, значит вы — говно-родители. А то что показывают то что было, то людям надо понимать и объяснять — вот что было, чего не должно быть», — приводит ТАСС слова Михалкова.

По его мнению , «Жора Крыжовников — очень талантливый режиссер, и это настоящее кино, которое волнует». «Именно поэтому все так всполошились», — указал Михалков, отметив, что «никто не всполошился", когда выходили фильмы про «всякую гламурную мерзость цветную, с людьми, живущими в четырехэтажных квартирах и ездящих на открытых Ferrari».

«Я говорю все время и повторяю: нужно научиться говорить правду и слушать правду. И учиться на этом, а не говорить: "Что вы такое показываете детям?» — заявил Михалков.

За запрет сериала, как пропагандирующего насилие и неуважение к закону, высказались несколько депутатов Госдумы, в том числе зампред комитета по информационной политике Александр Хинштейн и глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.


Тема: Все о сериале «Слово пацана»
Где еще снимались актеры «Слова пацана»
Как в Wink посмотреть «Слово пацана. Кровь на асфальте»
Почему хотят запретить сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте»
Актеры рассказали, о чем сериал «Слова пацана»
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Вышла шестая серия «Слово пацана. Кровь на асфальте»
Сексолог объяснил, как измерить длину члена
Как в Wink посмотреть «Слово пацана. Кровь на асфальте»
Зеленский решился на отчаянный шаг из‑за угрозы мятежа на Украине
Обсуждение (0)
О самом главном
Почему закрывают зеркала во время похорон
Почему мужчина теряет интерес к женщине
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Магический лунный календарь на каждый день
Семь правил флирта на первом свидании без секса
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Все статьи
Топ комментариев

Nik3316

"Ну Татарин!.. Жизнь висит на нитке а думает о прибытке!" (с.)

nicollaich

Здесь обычно появляется уйначальника и аргументированно доказывает несостоятельность статей на сибнете.

STRYKER9800

Дело в том что еще 6 лет "стабильности" страна не переживет!

Times Square

Санта-Барбара и то меньше лет шла чем этот сериал.