Михалков назвал глупыми призывы к запрету сериала «Слово пацана»

Призывы запретить или ограничить показ сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» являются огромной глупостью, так как картина основана на исторической правде, заявил председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков.

«Я считаю, что это огромная глупость. Это очень мощная картина, это правда. И если ваши дети, посмотрев на это, станут такими, значит вы — говно-родители. А то что показывают то что было, то людям надо понимать и объяснять — вот что было, чего не должно быть», — приводит ТАСС слова Михалкова.

По его мнению , «Жора Крыжовников — очень талантливый режиссер, и это настоящее кино, которое волнует». «Именно поэтому все так всполошились», — указал Михалков, отметив, что «никто не всполошился", когда выходили фильмы про «всякую гламурную мерзость цветную, с людьми, живущими в четырехэтажных квартирах и ездящих на открытых Ferrari».

«Я говорю все время и повторяю: нужно научиться говорить правду и слушать правду. И учиться на этом, а не говорить: "Что вы такое показываете детям?» — заявил Михалков.

За запрет сериала, как пропагандирующего насилие и неуважение к закону, высказались несколько депутатов Госдумы, в том числе зампред комитета по информационной политике Александр Хинштейн и глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.