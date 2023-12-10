Россия впервые в зоне СВО применила вертолеты Ка‑52М

Модернизированные вертолеты Ка-52М впервые нанесли удар по позициям Вооруженных сил Украины, говорится сообщении Минобороны России.

«Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М в составе ударной группы выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника на Донецком направлении», — уточнили РИА Новости в ведомстве.

Летчики выполняли боевую задачу по поддержке подразделений сухопутных войск. Удар наносили по координатам, переданным авиационным наводчиком. В результате атаки российские военные уничтожили пункт управления и бронетехнику ВСУ.

Модернизированный вертолет Ка-52М разработали по итогам применения базовой версии Ка-52А «Аллигатор» в Сирии. Машина получила новый прицельно-навигационный комплекс, РЛС с активной фазированной антенной решеткой, усиленные стойки шасси.

Ка-52М имеет расширенную номенклатуру вооружения, в том числе ракеты «Атака-ВМ» (с дальностью шесть километров), «Вихрь» (восемь километров), «Вихрь-М» (десять километров) и «Изделие 305» (более 14 километров).