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Байден заявил, что избрание Трампа угрожает существованию США

Источник:
ТАСС
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Возможная победа Дональда Трампа на президентских выборах с собой множество угроз для Соединенных Штатов, заявил президент США Джо Байден на встрече, посвященной сбору средств для его предвыборной кампании.

«Дональд Трамп представляет множество угроз для этой страны. От права выбора до гражданских прав, избирательных прав и положения Америки в мире», — цитирует ТАСС Байдена.

По его словам, «самая большая угроза, которую представляет Трамп, — это угроза демократии». «Если мы ее потеряем, мы потеряем все», — отметил президент.

Байден считает, что в случае возможной победы Трампа на выборах его второй президентский срок будет хуже первого. «Он угрожает использовать военных на улицах Америки, чтобы преследовать своих политических оппонентов», — сказал он.

Соединенные Штаты не могут позволить себе рисковать тем, что Трамп окажется у власти в 250-ю годовщину принятия Декларации независимости, заключил Байден.

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Nik3316

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STRYKER9800

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Times Square

Санта-Барбара и то меньше лет шла чем этот сериал.