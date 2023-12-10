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#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Актеры рассказали, о чем сериал «Слова пацана»

Источник:
Sibnet.ru
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Елизавета Базыкина в роли Наташи в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте»
Фото: © кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Актеры «Слово пацана. Кровь на асфальте» рассказали, о чем, по их мнению, сериал, какие моменты в нем отражены.

Елизавета Базыкина (Наташа): «Это серьезная история о подростках, о человеке и его становлении как личности».

Анастасия Красовская (Ирина Сергеевна): «В первую очередь про выбор. Любое действие имеет последствия».

Никита Кологривый (Кащей): «О времени, о периоде поиска героев. (Это был) период неопределенности, период, когда молодежь ищет себе ориентиры».

Лев Зулькарнаев (Зима): «Сериал рассказывает про излом времени, про излом эпохи. И людей, которые пытаются себя в этом найти».

Рузиль Минекаев (Марат): «Про дружбу, про семью, про пацанов».

Анна Пересильд (Айгуль): «В том числе и о любви тоже».

Леон Кемстач (Пальто): «Те люди, которым западет в сердце наш сериал, это люди, которые были в возрасте Андрея в те времена».

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Топ комментариев

Nik3316

"Ну Татарин!.. Жизнь висит на нитке а думает о прибытке!" (с.)

nicollaich

Здесь обычно появляется уйначальника и аргументированно доказывает несостоятельность статей на сибнете.

STRYKER9800

Дело в том что еще 6 лет "стабильности" страна не переживет!

Times Square

Санта-Барбара и то меньше лет шла чем этот сериал.