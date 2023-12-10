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Британцы пожаловались на радиоактивных кошек

Источник:
Sibnet.ru
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Жители британского населенного пункта Сискейл пожаловались, что в окрестностях поселилась стая бездомных радиоактивных кошек. Животных длительное время подкармливали рабочие крупнейшего в Европе ядерного комплекса «Селлафилд».

Группа исследователей Radiation Free Lakeland установила, что экскременты бездомных котов содержат следы плутония и цезия. По подсчетам специалистов, дикая стая насчитывает порядка ста животных, пишет газета Daily Mail.

Несмотря на то, что руководство ядерного комплекса официально отрицает все обвинения, издание узнало, что его сотрудникам уже пригрозили дисциплинарными мерами за кормление бездомных кошек.

Ядерный комплекс «Селлафилд» находится на севере Англии, его территория составляет шесть квадратных километров. Здесь располагается крупнейшее на Земле хранилище плутония, а также ядерных отходов, накопленных за десятилетия разработки атомного оружия.

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Жизнь #Звери
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Топ комментариев

Asd10

Не перегружай мозжечок. В ЛЕГО поиграй.

Asd10

Гы... Ну выкладывай сюда свои умозаключения. Под какими акками по твоему я ещё здесь пишу?? 🤣

Иркут 69

Мда, без комментариев... Думаю что мнение большинства россиян о нём не озвучат по цензурным соображениям.

STRYKER9800

Да нет в стране не выборов и не президента! К чему весь этот театр абсурда?