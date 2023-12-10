Британцы пожаловались на радиоактивных кошек

Жители британского населенного пункта Сискейл пожаловались, что в окрестностях поселилась стая бездомных радиоактивных кошек. Животных длительное время подкармливали рабочие крупнейшего в Европе ядерного комплекса «Селлафилд».

Группа исследователей Radiation Free Lakeland установила, что экскременты бездомных котов содержат следы плутония и цезия. По подсчетам специалистов, дикая стая насчитывает порядка ста животных, пишет газета Daily Mail.

Несмотря на то, что руководство ядерного комплекса официально отрицает все обвинения, издание узнало, что его сотрудникам уже пригрозили дисциплинарными мерами за кормление бездомных кошек.

Ядерный комплекс «Селлафилд» находится на севере Англии, его территория составляет шесть квадратных километров. Здесь располагается крупнейшее на Земле хранилище плутония, а также ядерных отходов, накопленных за десятилетия разработки атомного оружия.