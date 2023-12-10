WhatsApp ввел ограничение для пользователей

Разработчики WhatsApp предупредили пользователей о скором отключении безлимитного доступа к хранилищу «Google Диск» для создания резервных копий чатов на Android.

Впервые планы ограничить пользователей WhatsApp обнародовали в ноябре, соответствующая информация появилась в бета-версии WhatsApp под номером 2.23.24.21. Однако официально о нововведении не объявляли.

Теперь пользователям стали поступать уведомления, в которых говорится следующее: «Через несколько месяцев для резервного копирования будет использоваться ваше хранилище Google», пишет портал WABetaInfo.

В результате бэкап всех сообщений и медиафайлов из чатов пользователей WhatsApp будет храниться в личном «Google Диске». Раньше резервные копии также хранились в облаке Google, однако теперь бэкап будет ограничен доступным объемом хранилища пользователя.

В бесплатной версии «Диска» доступно лишь 15 ГБ, которые также выделяются для работы других сервисов Google, включая «Документы», «Презентации», «Таблицы» и другие. Если у пользователя закончится свободное место, есть шанс лишиться всех переписок и файлов.