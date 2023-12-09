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Нейросеть ChatGPT стала игнорировать пользователей

Источник:
Gizchina
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Чат-бот ChatGPT неожиданно для разработчиков стал лениться и отказываться отвечать пользователям. Компания OpenAI признала наличие проблемы, утверждая при этом, что такое поведение образовалось само по себе.

ChatGPT не обновлялся с 11 ноября, при этом жалобы пользователей стали поступать позднее. По оценке специалистов, такое поведение чат-бота не является следствием каких-то сторонних изменений, что представляет особой интерес.

Нейросеть стала вести себя так, как будто алгоритму лень искать ответы на вопросы пользователей. Ответы могли быть медленнее, чем обычно, либо небрежнее, а порой искусственный интеллект и вовсе говорил что-то вроде «Вы можете сделать это сами».

Создатели ChatGPT считают, что изменения в поведении нейросети незначительны и затрагивают лишь некоторые запросы. Разработчики предупредили, что для выявления всех причин и устранения проблемы может потребоваться время.

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Топ комментариев

Asd10

Не перегружай мозжечок. В ЛЕГО поиграй.

Asd10

Гы... Ну выкладывай сюда свои умозаключения. Под какими акками по твоему я ещё здесь пишу?? 🤣

Иркут 69

Мда, без комментариев... Думаю что мнение большинства россиян о нём не озвучат по цензурным соображениям.

STRYKER9800

Да нет в стране не выборов и не президента! К чему весь этот театр абсурда?