Седьмой сезон «Ищейки»: Кушнир начнет все с нуля

Новый, седьмой сезон детективного сериала «Ищейка» стартует на Первом канале с 11 декабря. В новых сериях следователь Александра Кушнир все начнет сначала...

Главные роли в сериале «Ищейка» исполняют Анна Банщикова (Александра Кушнир), Денис Бургазлиев (Марат Хайдарович), Эдуард Чекмазов (Александр Абашев), Владимир Николенко (Игорь Бирюков), Анатолий Гущин (Олег Жирков), Петр Рыков (Илья Марков), Максим Лагашкин (Аркадий Ольховский).

Сюжет «Ищейки 7»

Неизменные проблемы в личной жизни, супер-профессионализм в работе, и интересные расследования — все это ждет зрителей в седьмом сезоне.

В седьмом сезоне следователь Александра Кушнир столкнется с новыми вызовами. Она начнет новую жизнь в новой команде, обычным опером, в отделе расследований города-курорта Сочи. Кушнир оставила семейную жизнь в прошлом и увлечена только работой.

Некоторые коллеги считают Сашу заносчивой всезнайкой, которая везде сует свой нос. А то, что она с блеском расследует самые сложные дела, не добавляет ей популярности. С новым начальником Розовой (Валентина Валюшкина) у Саши тоже непростые отношения.

Спустя время к Кушнир приезжает начальник – Аркадий Ольховский (Максим Логашкин) и все ее планы снова рушатся.

Создатели о сезоне

«Сериал "Ищейка" выходил на экраны шесть сезонов. Седьмой будет раскрашен новыми сюжетными красками, потому как моя Александра Ивановна попытается полностью поменять свою жизнь: переедет в Сочи и начнет все с нуля. Больше подробностей раскрывать не могу, но зрителей ждет много сюрпризов», — цитирует пресс-служба Первого канала Банщикову.

Премьера «Ищейка 7» — 11 декабря в 22.00 на Первом канале

Актриса добавила, что зрителям не стоит переживать о детективной составляющей проекта: Кушнир и ее команда останутся в деле и к ним добавятся новые герои.

В каждой серии будут появляться популярные актеры. К сериалу присоединились Елена Валюшкина, Полина Кутепова, Петр Рыков, Алексей Барабаш, Владислав Котлярский, Александр Обласов, Евдокия Германова, Марина Брусникина, Вадим Колганов.

«Единственное, что не меняется — это характер главной героини. Все то же рвение в работе, та же преданность профессии, неизменная любовь к ребенку и желание проводить с ним больше времени. В общем, у Александры Кушнир все хорошо: коллеги уважают, мужчины любят, ребенок растет. И все это в очень динамичном и захватывающем темпе», — рассказал о новом сезоне режиссер Андрей Головков.