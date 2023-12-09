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Подсчитаны праздничные доходы Деда Мороза

Источник:
Sibnet.ru
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Минимальный средний заработок российского Деда Мороза за новогодние праздники составляет от 150 тысяч до 350 тысяч рублей, следует из результатов исследования сервиса «Авито Услуги».

По данным сервиса, в ноябре 2023 года спрос на услугу заказа Деда Мороза и Снегурочки для новогоднего поздравления вырос на 46% к прошлогоднему показателю. Пик спроса на услуги Дедов Морозов приходится на период с 20 декабря по 8 января.

В среднем одна пара артистов (Дед Мороз и Снегурочка) — берет на себя в этот период от пяти до семи заказов в день. Выступление можно заказать на детский утренник, мероприятие в школе или центре детского творчества, на корпоратив или на дом.

Средняя стоимость одного выступления в этом году — от 2 тысяч рублей. Самые дорогие — в новогоднюю ночь. Артисты предлагают от программы длительностью от 15 минут до 1 часа, при этом длительные выступления стоят в среднем 5-7 тысяч рублей.

По подсчетам сервиса, в среднем за 20 дней с пятью стандартными выступлениями в сутки среднестатистические российский Дед Мороз и Снегурочка могут заработать от 200 тысяч рублей. Если брать заказы в выходные или работать на долгих шоу, заработок можно увеличить на 50%.

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Топ комментариев

Asd10

Не перегружай мозжечок. В ЛЕГО поиграй.

Иркут 69

Мда, без комментариев... Думаю что мнение большинства россиян о нём не озвучат по цензурным соображениям.

Asd10

Гы... Ну выкладывай сюда свои умозаключения. Под какими акками по твоему я ещё здесь пишу?? 🤣

STRYKER9800

Да нет в стране не выборов и не президента! К чему весь этот театр абсурда?