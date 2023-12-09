Подсчитаны праздничные доходы Деда Мороза

Минимальный средний заработок российского Деда Мороза за новогодние праздники составляет от 150 тысяч до 350 тысяч рублей, следует из результатов исследования сервиса «Авито Услуги».

По данным сервиса, в ноябре 2023 года спрос на услугу заказа Деда Мороза и Снегурочки для новогоднего поздравления вырос на 46% к прошлогоднему показателю. Пик спроса на услуги Дедов Морозов приходится на период с 20 декабря по 8 января.

В среднем одна пара артистов (Дед Мороз и Снегурочка) — берет на себя в этот период от пяти до семи заказов в день. Выступление можно заказать на детский утренник, мероприятие в школе или центре детского творчества, на корпоратив или на дом.

Средняя стоимость одного выступления в этом году — от 2 тысяч рублей. Самые дорогие — в новогоднюю ночь. Артисты предлагают от программы длительностью от 15 минут до 1 часа, при этом длительные выступления стоят в среднем 5-7 тысяч рублей.

По подсчетам сервиса, в среднем за 20 дней с пятью стандартными выступлениями в сутки среднестатистические российский Дед Мороз и Снегурочка могут заработать от 200 тысяч рублей. Если брать заказы в выходные или работать на долгих шоу, заработок можно увеличить на 50%.