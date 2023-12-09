Фигурист США с русскими корнями установил невероятное достижение

Американский фигурист Илья Малинин первым в истории исполнил на соревнованиях все четверные прыжки.

Спортсмен победил в одиночном катании в финале международной серии Гран-при, который проходит в Пекине. В произвольной программе он впервые для себя исполнил четверной риттбергер.

В сентябре 2022 года 19-летний Малинин впервые в истории чисто исполнил четверной аксель в произвольной программе на турнире U.S. International Classic, который проходил в Лейк-Плэсиде. За исполнение этого элемента он был включен в Книгу рекордов Гиннесса.

Также на соревнованиях под эгидой ISU он прыгал четверной лутц, четверной флип, четверной тулуп и четверной сальхов.