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Фигурист США с русскими корнями установил невероятное достижение

Источник:
Sibnet.ru
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Американский фигурист Илья Малинин первым в истории исполнил на соревнованиях все четверные прыжки.

Спортсмен победил в одиночном катании в финале международной серии Гран-при, который проходит в Пекине. В произвольной программе он впервые для себя исполнил четверной риттбергер.

В сентябре 2022 года 19-летний Малинин впервые в истории чисто исполнил четверной аксель в произвольной программе на турнире U.S. International Classic, который проходил в Лейк-Плэсиде. За исполнение этого элемента он был включен в Книгу рекордов Гиннесса.

Также на соревнованиях под эгидой ISU он прыгал четверной лутц, четверной флип, четверной тулуп и четверной сальхов.

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Топ комментариев

Asd10

Не перегружай мозжечок. В ЛЕГО поиграй.

Иркут 69

Мда, без комментариев... Думаю что мнение большинства россиян о нём не озвучат по цензурным соображениям.

Asd10

Гы... Ну выкладывай сюда свои умозаключения. Под какими акками по твоему я ещё здесь пишу?? 🤣

STRYKER9800

Да нет в стране не выборов и не президента! К чему весь этот театр абсурда?