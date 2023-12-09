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Российские военные уничтожили украинские заводы боеприпасов

Источник:
Sibnet.ru
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Российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием по местам производства снарядов для реактивных систем залпового огня на Украине, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Отмечается, что все цели ударов достигнуты, украинские объекты выведены из строя. Поражены заводы боеприпасов для реактивных систем залпового огня «Ольха», «Град» и оперативно-тактических ракет «Гром».

Кроме того, ведомство сообщило о поражении военной инфраструктуры на украинском аэродроме Кульбакино в Николаевской области. Кульбакино — военный аэродром, который относится к Николаевскому авиаремонтному заводу.

Также украинские войска на Херсонском направлении за прошедшие сутки потеряли до 50 военнослужащих и три автомобиля. На Запорожском направлении ВСУ за сутки потеряли два автомобиля, гаубицу Д-30 и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика»

На Донецком направлении отражены пять атак в районах населенных пунктов Белогоровка, Красное и Шумы, потери ВСУ составили до 200 военнослужащих убитыми и ранеными. Также уничтожены гаубица «Мста-Б», орудие Д-30, два БМП.

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