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Леониду Агутину провели экстренную операцию

Источник:
Sibnet.ru
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Певцу и композитору Леониду Агутину провели срочную операцию после того, как врачи обнаружили у музыканта «блуждающий тромб».

Хирургическое вмешательство прошло успешно, уточнил Агутин в своем телеграм-канале. «Сделали УЗИ, обнаружили блуждающий тромб и срочно меня на операцию отправили», — написал артист в своем телеграм-канале.

Агутин рассказал, что 8 декабря приехал в больницу, подозревая у себя растяжение, чтобы сделать обезболивающую блокаду перед концертом. Однако причины боли оказались намного серьезнее, чем он предполагал.

«Лежу, наблюдаюсь. Обещают, что это не надолго, а то я бездельничать не умею. До встречи, мои дорогие!», — подытожил певец.

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Культгид #Шоу-бизнес #Музыка
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Топ комментариев

Asd10

Не перегружай мозжечок. В ЛЕГО поиграй.

Иркут 69

Мда, без комментариев... Думаю что мнение большинства россиян о нём не озвучат по цензурным соображениям.

Asd10

Гы... Ну выкладывай сюда свои умозаключения. Под какими акками по твоему я ещё здесь пишу?? 🤣

STRYKER9800

Да нет в стране не выборов и не президента! К чему весь этот театр абсурда?