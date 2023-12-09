Леониду Агутину провели экстренную операцию

Певцу и композитору Леониду Агутину провели срочную операцию после того, как врачи обнаружили у музыканта «блуждающий тромб».

Хирургическое вмешательство прошло успешно, уточнил Агутин в своем телеграм-канале. «Сделали УЗИ, обнаружили блуждающий тромб и срочно меня на операцию отправили», — написал артист в своем телеграм-канале.

Агутин рассказал, что 8 декабря приехал в больницу, подозревая у себя растяжение, чтобы сделать обезболивающую блокаду перед концертом. Однако причины боли оказались намного серьезнее, чем он предполагал.

«Лежу, наблюдаюсь. Обещают, что это не надолго, а то я бездельничать не умею. До встречи, мои дорогие!», — подытожил певец.