Правительство Украины имеет определенные «наработки», касающиеся взятия Крыма под контроль в 2024 году, заявил министр обороны страны Рустем Умеров.

Глава военного ведомства раскрыл журналистам подготовку Киева к захвату полуострова в ходе поездки в составе украинской делегации в США, пишет «Судебно-юридическая газета». Умеров принимал участие в Конференции оборонных индустрий.

Корреспонденты поинтересовались у министра, обладает ли Киев какими-либо технологиями для противостояния российским войскам в акватории Черного моря. Глава военного ведомства заверил, что Вооруженные силы Украины могут добиваться успеха на поле боя.

Он признал, что Украина не обладает достаточно мощным флотом, однако «наработки» на 2024 год дают Киеву возможности забрать Крым из-под контроля Москвы. В частности, против российского флота планируется использовать беспилотные катера.