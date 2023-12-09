Роскомнадзор вынес вердикт сериалу «Слово пацана»

Показ сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» укладывается в рамки законодательства, нарушений в нем не найдено, сообщила депутат Госдумы Наталья Орлова.

«Мною был направлен запрос в Роскомнадзор, а сегодня получен ответ, в котором мне сообщили, что многосерийный фильм «Слово пацана. Кровь на асфальте» распространяется на платформах Wink и Start со знаком информационной продукции «18+» (запрещено для детей)», — сказала Орлова «ФедералПресс».

С просьбой проверить сериалв Роскомнадзор, кроме Орловой, обращалась детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец, также глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина планировала «внимательно посмотреть» сериал.

По мнению всех противников криминальной драмы, «Слово пацана» пропагандирует насилие и романтизирует бандитизм.

Актеры, снявшиеся в сериале, обращались к зрителям с просьбой досмотреть «Слово пацана» до конца, а потом делать выводы.