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#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Роскомнадзор вынес вердикт сериалу «Слово пацана»

Источник:
Sibnet.ru
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Кощей и Вова-Адидас в сериала
Фото: © кадр из щестой серии «Слова пацана»

Показ сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» укладывается в рамки законодательства, нарушений в нем не найдено, сообщила депутат Госдумы Наталья Орлова.

«Мною был направлен запрос в Роскомнадзор, а сегодня получен ответ, в котором мне сообщили, что многосерийный фильм «Слово пацана. Кровь на асфальте» распространяется на платформах Wink и Start со знаком информационной продукции «18+» (запрещено для детей)», — сказала Орлова «ФедералПресс».

С просьбой проверить сериалв Роскомнадзор, кроме Орловой, обращалась детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец, также глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина планировала «внимательно посмотреть» сериал.

По мнению всех противников криминальной драмы, «Слово пацана» пропагандирует насилие и романтизирует бандитизм.

Актеры, снявшиеся в сериале, обращались к зрителям с просьбой досмотреть «Слово пацана» до конца, а потом делать выводы.

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Культгид #Кинематограф
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Топ комментариев

corrector

они пугают Кремль вторым укро-контр-наступом через год, если Москва не согласится сдаться.Только...

Asd10

Не перегружай мозжечок. В ЛЕГО поиграй.

Иркут 69

Мда, без комментариев... Думаю что мнение большинства россиян о нём не озвучат по цензурным соображениям.

nicollaich

Уши американского ослика всё длиннее.Уже и морда показалась.Скоро появится тулово.А затем зад с грязным...