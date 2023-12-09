Япония отправит на Луну ракету на коровьем навозе

Японский космический стартап протестировал прототип ракетного двигателя, работающего на топливе, полученном из коровьего навоза. Тест подтвердил работоспособность двигателя и его высокую мощность.

Топливо было произведено из газа, полученного из коровьего навоза с двух местных молочных ферм. Эксперимент провела компания Interstellar Technologies, которая рассчитывает использовать это топливо для запуска спутников в космос.

Технология использования биометана из коровьего навоза активно применяется в различных отраслях. Внедрение данного вида топлива в ракетные двигатели — новый этап в использовании возобновляемых источников энергии и снижении отрицательного влияния на окружающую среду.

На фермах, которые участвуют в производстве биометана, установлена промышленная система автоматического сбора отходов, их брожения и превращения в биогаз. Топливо также используется для обогрева местных домов, а также для работы грузовиков.