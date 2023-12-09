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#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Япония отправит на Луну ракету на коровьем навозе

Источник:
Sibnet.ru
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Японский космический стартап протестировал прототип ракетного двигателя, работающего на топливе, полученном из коровьего навоза. Тест подтвердил работоспособность двигателя и его высокую мощность.

Топливо было произведено из газа, полученного из коровьего навоза с двух местных молочных ферм. Эксперимент провела компания Interstellar Technologies, которая рассчитывает использовать это топливо для запуска спутников в космос.

Технология использования биометана из коровьего навоза активно применяется в различных отраслях. Внедрение данного вида топлива в ракетные двигатели — новый этап в использовании возобновляемых источников энергии и снижении отрицательного влияния на окружающую среду.

На фермах, которые участвуют в производстве биометана, установлена промышленная система автоматического сбора отходов, их брожения и превращения в биогаз. Топливо также используется для обогрева местных домов, а также для работы грузовиков.

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Топ комментариев

corrector

они пугают Кремль вторым укро-контр-наступом через год, если Москва не согласится сдаться.Только...

Asd10

Не перегружай мозжечок. В ЛЕГО поиграй.

Иркут 69

Мда, без комментариев... Думаю что мнение большинства россиян о нём не озвучат по цензурным соображениям.

nicollaich

Уши американского ослика всё длиннее.Уже и морда показалась.Скоро появится тулово.А затем зад с грязным...