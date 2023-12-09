НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Украина выступит с обращением к Евросоюзу

Источник:
Sibnet.ru
579 2

Парламент Украины обратится к государствам-членам Европейского Союза и его институтам — нардепы просят поддержать старт переговоров о вступлении страны в ЕС, сообщил в своем телеграм-канале депутат Верховной Рады Ярослав Железняк.

Рада призывает поддержать стремление Украины по вступлению в ЕС путем принятия решения об открытии переговоров о членстве страны. Принять его могут во время заседания Европейского Совета 15 декабря 2023 года в соответствии со статьей 49 договора о ЕС.

Украинский премьер-министр Дмитрий Шмыгаль ранее сообщал, что рассчитывает на принятие итогового решения Евросоюза о переговорах с Украиной по вступлению в объединение на следующей неделе.

При этом среди стран ЕС есть противники решения этого вопроса в ближайшее время — так, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с предложением заключить с Украиной соглашение о стратегическом партнерстве с Европейским союзом вместо полноправного членства.

Еще по теме
Путин проговорил с Раиси пять часов за закрытыми дверями
Киргизия пообещала соблюдать западные санкции против России
Антонов назвал опасными заявления о возможности войны России и США
Песков объяснил сопровождение самолета Путина истребителями Су‑35
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Вышла шестая серия «Слово пацана. Кровь на асфальте»
Как в Wink посмотреть «Слово пацана. Кровь на асфальте»
Вышел первый трейлер новой игры GTA VI
Зеленский решился на отчаянный шаг из‑за угрозы мятежа на Украине
Обсуждение (2)
Картина дня
Украина выступит с обращением к Евросоюзу
Центробанк назвал сроки внедрения цифрового рубля
Путин объявил об участии в президентских выборах
Обозначена дата возвращения запрета на превышение средней скорости
Мультимедиа
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Нефть в нашей жизни. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

corrector

они пугают Кремль вторым укро-контр-наступом через год, если Москва не согласится сдаться.Только...

Asd10

Не перегружай мозжечок. В ЛЕГО поиграй.

Иркут 69

Мда, без комментариев... Думаю что мнение большинства россиян о нём не озвучат по цензурным соображениям.

nicollaich

Уши американского ослика всё длиннее.Уже и морда показалась.Скоро появится тулово.А затем зад с грязным...