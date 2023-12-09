Украина выступит с обращением к Евросоюзу

Парламент Украины обратится к государствам-членам Европейского Союза и его институтам — нардепы просят поддержать старт переговоров о вступлении страны в ЕС, сообщил в своем телеграм-канале депутат Верховной Рады Ярослав Железняк.

Рада призывает поддержать стремление Украины по вступлению в ЕС путем принятия решения об открытии переговоров о членстве страны. Принять его могут во время заседания Европейского Совета 15 декабря 2023 года в соответствии со статьей 49 договора о ЕС.

Украинский премьер-министр Дмитрий Шмыгаль ранее сообщал, что рассчитывает на принятие итогового решения Евросоюза о переговорах с Украиной по вступлению в объединение на следующей неделе.

При этом среди стран ЕС есть противники решения этого вопроса в ближайшее время — так, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с предложением заключить с Украиной соглашение о стратегическом партнерстве с Европейским союзом вместо полноправного членства.