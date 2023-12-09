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Центробанк назвал сроки внедрения цифрового рубля

Источник:
Sibnet.ru
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Массовое внедрение цифрового рубля начнется не ранее 2025 года, сообщает пресс-служба Центробанка. Сначала регулятор рассчитывает завершить пилотный проект.

«Сейчас идет пилот на реальных цифровых рублях на ограниченном количестве клиентов. Это круг сотрудников Банка России и клиентов 13 банков. В следующем году число участников расширится, но все равно останется ограниченным», — говорится в сообщении.

Пилот будет продолжаться минимум до конца 2024 года и при необходимости будет продлен. Только после завершения пилота цифровой рубль будет внедряться в массовый оборот, подчеркнул регулятор.

В августе 2023 года совет директоров регулятора утвердил тарифы по операциям с цифровыми рублями. Любые операции с ними для граждан будут проводиться бесплатно, в этот список входят открытие и пополнение цифровых кошельков, оплата покупок и услуг, а также переводы.

«При этом человек будет сам выбирать, чем пользоваться — наличными, безналичными или цифровыми деньгами — в зависимости от своего желания. Что касается бизнеса, то комиссии за прием оплаты в цифровых рублях будут минимальными — 0,3%», — подытожил Центробанк.

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