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АвтоВАЗ отзывает Lada Niva из‑за заклинивающей коробки передач

Источник:
Sibnet.ru
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АвтоВАЗ проводит сервисную кампанию, в рамках которой заменит втулку включения задней передачи на Lada Niva Legend и Lada Niva Travel.

Необходимые работы предписано провести бесплатно для владельца автомобиля и при ближайшем посещении дилерского центра — в частности, если машина прибудет на ТО, передает «Лада Онлайн».

Согласно предписанию для дилеров, если в дилерский центр Lada обратится клиент с жалобой на заклинивание передач в коробке, специалистам сервиса необходимо провести диагностику и при необходимости заменить втулку пружины фиксатора задней передачи.

Деталь имеет номер 21010-1702086-00. Для замены втулки на Niva Legend и Niva Travel потребуется демонтировать коробку передач.

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