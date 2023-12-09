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Найдено древнейшее рисовое поле

Источник:
«Синьхуа»
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Китайские археологи обнаружили древнее рисовое поле возрастом около 5300 лет. Его нашли в городском уезде Юйяо в провинции Чжэцзян.

Древнейшее рисовое поле
Древнейшее рисовое поле
Фото: © «Синьхуа»

Раскопки на территории около тысячи квадратных метров велись с августа по октябрь. Исследователи отнесли древнее рисовое поле к позднему периоду неолитической культуры Хэмуду.

В ходе раскопок археологи нашли три гребня, девять ям, остатки риса, сорняков, канаву для дренажа и орошения, а также тропу — по всей вероятности, она соединяла угодья с поселением землевладельцев.

Ученые уверены, что открытие прольет свет на устройство рисовых полей далекого прошлого, а также расширит знания о сельском хозяйстве в регионе.

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