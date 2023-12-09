Как сэкономить на новогоднем застолье

Диетолог и заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов назвал несколько простых способов сэкономить на новогоднем застолье.

По его словам, следует подготовиться к празднику заранее, заблаговременно продумать меню и посетить рынки. К примеру, долгопортящиеся продукты можно закупать уже сейчас, тем более к 31 декабря они могут подорожать в два раза или пропасть с прилавков.

Овощи, фрукты и зелень Кабанов посоветовал брать на рынках, так как там можно найти как наиболее свежие, так и экзотические продукты, цены на которые значительно ниже, чем в магазинах.

Эксперт также порекомендовал приготовить большое количество оливье, заменив в нем красное мясо, колбасу на диетическую и менее вредную индейку или кролика, а также выбрав качественный майонез.

Кроме этого Кабанов призвал уменьшить количество алкоголя на праздничном столе, ведь именно на него зачастую тратится большая часть бюджета, выделенного на новогодний стол.