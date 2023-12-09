Актерский состав сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» звездным не назовешь. Среди известных только четыре артиста — Иван Янковский, Сергей Бурунов, Юлия Александрова и Никита Кологривый. Главных героев сыграли молодые, пока малоизвестные ребята, у которых совсем небольшой опыт работы в кино.
Исполнители главных ролей в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте»:
Иван Янковский — Вова Суворов (Адидас)
Рузиль Минекаев — Марат Суворов (Адидас-младший)
Леон Кемстач — Андрей Васильев (Пальто)
Елизавета Базыкина — Наташа (медсестра)
Анна Пересильд — Айгуль Ахмерова (девушка Марата)
Анастасия Красовская — Ирина Сергеевна (младший лейтенант милиции)
Никита Кологривый — Кощей, бывший лидер «Универсама»
Сергей Бурунов — Кирилл Суворов, отец Вовы и Марата
Юлия Александрова — Светлана Михайловна, мама Андрея
Особый интерес прикован к двум актерам — Минекаеву и Кемстачу, которых называют открытием года в киносреде.
Леон Кемстач
Леону Кемстачу, сыгравшему Андрея Васильева (Пальто), 15 лет. Мать — предпринимательница Лаура Кемстач, отчим — актер и режиссер Антон Богданов. Ранее Богданов снял пасынка в эпизодической роли в фильме «Нормальный только я», который вышел в 2021 году. Там Леон сыграл парня у ворот, которому даже не дали имени.
После выхода «Слова пацана» Кемстач стал очень популярным, а это верный признак того, что юный актер появится и в других проектах. Но на момент публикации о будущих ролях Кемстача неизвестно.
Рузиль Минекаев
Рузиль Минекаев (роль Марата, Адидаса-младшего) старше своего напарника по сериалу, ему 24 года. Минекаев родом из Татарстана, он закончил Казанское театральное училище. С 2021 года снялся в нескольких сериалах: «Уличное правосудие», «Напарники», «Смычок».
В будущем ожидается выход сериала «Подслушано в Рыбинске». Это комедийный детектив режиссера Петра Тодоровского, где Минекаев снялся с Тимофеем Трибунцевым и Антоном Василевым.
Девушки-актрисы в «Слове пацана»
Анна Пересильд до выхода сериала «Слово пацана» была практически неизвестна как актриса, несмотря на несколько серьезных для своего возраста ролей. Сейчас Анне 14 лет.
Родители актриса Юлия Пересильд и режиссер Алексей Учителя были против актерской карьеры для дочери. Но Анна выбрала именно этот путь. В 2018 году, когда девочке было девять лет, получила роль в фильме «Черновик», в 2020 году снялась в картине Наталии Кончаловской «Первый снег», в 2022 году сыграла центральную роль девочки-альбиноса в фильме Анны Гороян «Тибра» и получила за эту работу главную женскую награду на кинофестивале SOL.
Елизавета Базыкина в 2019 году поступила в ГИТИС, играла во МХАТе, с 2022 года состоит в труппе Театра на Бронной. Театральную сцену сменила на съемочную площадку, когда попала в сериал «Надвое» Валерия Тодоровского. Там она сыграла главную женскую роль — виолончелистку Настю, в которую влюбился герой Александра Петрова.
Анастасия Красовская не получала профессионального актерского образования. Она училась на юриста и с 2017 года работала моделью.
В 2019 году Красовская снялась в клипе Тимы Белорусских «Витаминка». А ее актерским дебютом стала главная роль в фильме «Герда», принесшая положительные отклики в прессе и награду на кинофестивале в Локарно.
Позже Красовская снималась в довольно успешных сериалах «Трудные подростки», «Стая», «Черная весна», «Актрисы». В будущем на экраны ожидается выход нескольких проектов с ее участием — фильм «Черный замок», сериалы «Внутри убийцы» и «Дайте шоу».