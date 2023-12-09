Актерский состав сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» звездным не назовешь. Среди известных только четыре артиста — Иван Янковский, Сергей Бурунов, Юлия Александрова и Никита Кологривый. Главных героев сыграли молодые, пока малоизвестные ребята, у которых совсем небольшой опыт работы в кино.

Исполнители главных ролей в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте»:

Иван Янковский — Вова Суворов (Адидас)

Рузиль Минекаев — Марат Суворов (Адидас-младший)

Леон Кемстач — Андрей Васильев (Пальто)

Елизавета Базыкина — Наташа (медсестра)

Анна Пересильд — Айгуль Ахмерова (девушка Марата)

Анастасия Красовская — Ирина Сергеевна (младший лейтенант милиции)

Никита Кологривый — Кощей, бывший лидер «Универсама»

Сергей Бурунов — Кирилл Суворов, отец Вовы и Марата

Юлия Александрова — Светлана Михайловна, мама Андрея

Особый интерес прикован к двум актерам — Минекаеву и Кемстачу, которых называют открытием года в киносреде.

Леон Кемстач

Леону Кемстачу, сыгравшему Андрея Васильева (Пальто), 15 лет. Мать — предпринимательница Лаура Кемстач, отчим — актер и режиссер Антон Богданов. Ранее Богданов снял пасынка в эпизодической роли в фильме «Нормальный только я», который вышел в 2021 году. Там Леон сыграл парня у ворот, которому даже не дали имени.

Исполнитель роли Андрея в "Слове пацана" Леон Кемстач Фото : © телеграм-канал Леона Кемстача

После выхода «Слова пацана» Кемстач стал очень популярным, а это верный признак того, что юный актер появится и в других проектах. Но на момент публикации о будущих ролях Кемстача неизвестно.

Рузиль Минекаев

Рузиль Минекаев (роль Марата, Адидаса-младшего) старше своего напарника по сериалу, ему 24 года. Минекаев родом из Татарстана, он закончил Казанское театральное училище. С 2021 года снялся в нескольких сериалах: «Уличное правосудие», «Напарники», «Смычок».

Исполнитель роли Марата в "Слове пацана" Рузиль Минекаев Фото: © vk.com/ruzil.minekaev

В будущем ожидается выход сериала «Подслушано в Рыбинске». Это комедийный детектив режиссера Петра Тодоровского, где Минекаев снялся с Тимофеем Трибунцевым и Антоном Василевым.

Девушки-актрисы в «Слове пацана»

Анна Пересильд до выхода сериала «Слово пацана» была практически неизвестна как актриса, несмотря на несколько серьезных для своего возраста ролей. Сейчас Анне 14 лет.

Родители актриса Юлия Пересильд и режиссер Алексей Учителя были против актерской карьеры для дочери. Но Анна выбрала именно этот путь. В 2018 году, когда девочке было девять лет, получила роль в фильме «Черновик», в 2020 году снялась в картине Наталии Кончаловской «Первый снег», в 2022 году сыграла центральную роль девочки-альбиноса в фильме Анны Гороян «Тибра» и получила за эту работу главную женскую награду на кинофестивале SOL.

Елизавета Базыкина в 2019 году поступила в ГИТИС, играла во МХАТе, с 2022 года состоит в труппе Театра на Бронной. Театральную сцену сменила на съемочную площадку, когда попала в сериал «Надвое» Валерия Тодоровского. Там она сыграла главную женскую роль — виолончелистку Настю, в которую влюбился герой Александра Петрова.

Ирина Сергеевна (Красовская), Айгуль (Пересильд) и Наташа (Базыкина) в «Слове пацана» Фото: © телеграм-канал Wink

Анастасия Красовская не получала профессионального актерского образования. Она училась на юриста и с 2017 года работала моделью.

В 2019 году Красовская снялась в клипе Тимы Белорусских «Витаминка». А ее актерским дебютом стала главная роль в фильме «Герда», принесшая положительные отклики в прессе и награду на кинофестивале в Локарно.

Позже Красовская снималась в довольно успешных сериалах «Трудные подростки», «Стая», «Черная весна», «Актрисы». В будущем на экраны ожидается выход нескольких проектов с ее участием — фильм «Черный замок», сериалы «Внутри убийцы» и «Дайте шоу».