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Россия установила рекорд потребления электроэнергии

Источник:
Sibnet.ru
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Потребление электрической мощности в России достигло нового исторического максимума — 168 765 мегаватт, сообщает Системный оператор. Рекорд установлен 8 декабря.

Это на 2 821 мегаватт больше предыдущего значения, зафиксированного 10 января 2023 года, отмечается в сообщении. Подсчитанное рекордное потребление учитывает изолированные территории РФ, а также новые регионы.

В Единой энергосистеме России также зафиксирован новый исторический максимум — 166 392 мегаватт, что на 2 872 мегаватт больше предыдущего значения. Единая энергосистема включает в себя шесть параллельно объединенных региональных энергосистем, а также изолированную ОЭС Востока.

Системный оператор прогнозирует дальнейшее увеличение потребления электроэнергии при установлении продолжительных морозов на территории субъектов России.

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Экономика #Недра и ТЭК
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