Российских спортсменов допустили до Олимпиады-2024

Российские спортсмены, прошедшие квалификацию в своих видах спорта, могут участвовать в летних Олимпийских играх в Париже в 2024 году в нейтральном статусе. Соответствующее решение принял Международный олимпийский комитет.

На данный момент квалификацию на Олимпийские игры 2024 прошли всего восемь российских спортсменов. Их имена не сообщаются. Поучаствовать в Олимпиаде спортсмены смогут только в индивидуальных соревнованиях, также будет запрещена любая российская символика.

МОК подчеркнул, что спортсмены, которые активно поддерживают российскую военную операцию на Украине, не будут допущены к участию в Олимпиаде-2024 даже при условии выполнения ими необходимых квалификационных нормативов.

Также не смогут поучаствовать в Играх и атлеты, которые «связаны с военными или силовыми структурами» РФ. Окончательное решение по допуску спортсменов должны принять международные федерации.

Всего на Игры квалифицировались 4600 спортсменов со всего мира. В частности, в Париж приедут около 60 спортсменов из Украины.