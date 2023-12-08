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Российских спортсменов допустили до Олимпиады-2024

Источник:
Sibnet.ru
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Российские спортсмены, прошедшие квалификацию в своих видах спорта, могут участвовать в летних Олимпийских играх в Париже в 2024 году в нейтральном статусе. Соответствующее решение принял Международный олимпийский комитет.

На данный момент квалификацию на Олимпийские игры 2024 прошли всего восемь российских спортсменов. Их имена не сообщаются. Поучаствовать в Олимпиаде спортсмены смогут только в индивидуальных соревнованиях, также будет запрещена любая российская символика.

МОК подчеркнул, что спортсмены, которые активно поддерживают российскую военную операцию на Украине, не будут допущены к участию в Олимпиаде-2024 даже при условии выполнения ими необходимых квалификационных нормативов. 

Также не смогут поучаствовать в Играх и атлеты, которые «связаны с военными или силовыми структурами» РФ. Окончательное решение по допуску спортсменов должны принять международные федерации.

Всего на Игры квалифицировались 4600 спортсменов со всего мира. В частности, в Париж приедут около 60 спортсменов из Украины.

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