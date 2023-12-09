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Наставница «Голоса» Zivert рассказала подробности о 12-м сезоне

Источник:
Sibnet.ru
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певица Zivert в 12-м сезоне
Фото: © телеграм-канал Zivert

Одна из наставников 12-го сезона шоу «Голос» певица Zivert сообщила, что команды в проект уже набраны.

«Мы уже набрали команды, и после съемок я провела шесть часов за беседой со своими участниками (а точнее новыми членами семьи)», — описала процесс работы в «Голосе» Zivert.

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Певица отметила, что для «Голос» для нее — большая ответственность перед зрителями и участниками своей команды. Также она заявила, что работа в шоу ее так вдохновляет, что не дает спать по ночам.

«Я приложу все силы, чтобы этот сезон снес всем крышу. А самое главное, чтобы каждый из моих талантливых ребят обрел свой путь полный счастья, музыки, любви и вечно горящих глаз», — написала Zivert в телеграм-канале.

Кроме Zivert, наставниками в 12-м сезоне стали Полина Гагарина, Владимир Пресняков и Антон Беляев. 

Ранее наставница объяснила почему согласиласьзанять судейское кресло в «Голосе».

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