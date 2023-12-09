Наставница «Голоса» Zivert рассказала подробности о 12-м сезоне

Одна из наставников 12-го сезона шоу «Голос» певица Zivert сообщила, что команды в проект уже набраны.

«Мы уже набрали команды, и после съемок я провела шесть часов за беседой со своими участниками (а точнее новыми членами семьи)», — описала процесс работы в «Голосе» Zivert.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Зрители осудили выбор наставников «Голоса»

Певица отметила, что для «Голос» для нее — большая ответственность перед зрителями и участниками своей команды. Также она заявила, что работа в шоу ее так вдохновляет, что не дает спать по ночам.

«Я приложу все силы, чтобы этот сезон снес всем крышу. А самое главное, чтобы каждый из моих талантливых ребят обрел свой путь полный счастья, музыки, любви и вечно горящих глаз», — написала Zivert в телеграм-канале.

Кроме Zivert, наставниками в 12-м сезоне стали Полина Гагарина, Владимир Пресняков и Антон Беляев.

Ранее наставница объяснила почему согласиласьзанять судейское кресло в «Голосе».