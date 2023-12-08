Zivert объяснила, почему стала наставницей в «Голосе»

Певица Zivert впервые будет наставницей нового, 12 сезона «Голоса». Многие зрители осудили ее кандидатуру, но артистка объяснила, почему она пришла на проект.

«Кто-то может скажет, что у меня недостаточно опыта. Но опыт не всегда измеряется временем. И я знаю, что у меня есть главное, что сейчас нужно этим талантливым ребятам, которые приходят на проект — большое, любящее сердце», — написала Zivert в телеграм-канале.

Также певица рассказала, что давно мечтала стать наставницей проекта. Она призналась, что однажды в VKferst она выступала на большом крутящемся кресле и еще тогда визуализировала свое желание — сидеть в крутящемся кресле проекта «Голос».

Имена новых наставников шоу «Голос 12» Первый канал объявил 3 декабря. Кроме Zivert, кресла наставников займут Полина Гагарина, Владимир Пресняков и Антон Беляев. Дата премьеры пока неизвестна.