НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Названы самые желанные подарки на Новый год на работе

Источник:
Sibnet.ru
252 0
Подарок
Фото: © Sibnet.ru

Работающие россияне в возрасте 25-55 лет в ходе опроса рассказали, какие подарки хотели бы получить на работе на Новый год. Итогами исследования поделился сервис Зарплата.ру.

Самый желанный подарок, который хотят получить сотрудники, — денежная премия. Такой вариант выбирали 98% опрошенных. Среди других желанных подарков оказались следующие варианты:

  • сертификаты в магазины, маркетплейсы
  • сладости
  • новогодняя атрибутика
  • сувениры, корпоративный мерч
  • грамоты, благодарственным письма, наградные статуэтки

Средний бюджет на корпоративный подарок от работодателей к празднику 54% респондентов оценили от 500 до 1000 рублей, 29% — от 1000 до 2000 рублей и 17% — более 2000 рублей.

Также 28% опрошенных намерены играть в «Тайного Санту» с коллегами. Из них 46% готовы потратить на подарок не более 500 рублей, еще 30% могут себе позволить трату от 500 до 1000 рублей, 16% — от 1000 до 2000 рублей.

Еще по теме
Эксперты заявили о дефиците рабочей силы в России
Раки и Скорпионы оказались неугодны работодателям
Рабочую неделю в России предложили сократить
Почему женщинам сложнее найти работу в маленьких компаниях
смотреть все
Экономика #Рынок труда #Праздник
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Вышла шестая серия «Слово пацана. Кровь на асфальте»
Вышел первый трейлер новой игры GTA VI
Как в Wink посмотреть «Слово пацана. Кровь на асфальте»
Зеленский решился на отчаянный шаг из‑за угрозы мятежа на Украине
Обсуждение (0)
О самом главном
Почему закрывают зеркала во время похорон
Почему мужчина теряет интерес к женщине
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Магический лунный календарь на каждый день
Семь правил флирта на первом свидании без секса
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Все статьи
Мультимедиа
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Нефть в нашей жизни. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
70
Путин объявил об участии в президентских выборах
46
Запад признал правоту Путина
44
Российская армия перешла к тактике полного уничтожения ВСУ
39
Совфед предложил провести выборы президента России 17 марта
33
США придумали дилемму для России по переговорам с Украиной