Названы самые желанные подарки на Новый год на работе

Работающие россияне в возрасте 25-55 лет в ходе опроса рассказали, какие подарки хотели бы получить на работе на Новый год. Итогами исследования поделился сервис Зарплата.ру.

Самый желанный подарок, который хотят получить сотрудники, — денежная премия. Такой вариант выбирали 98% опрошенных. Среди других желанных подарков оказались следующие варианты:

сертификаты в магазины, маркетплейсы

сладости

новогодняя атрибутика

сувениры, корпоративный мерч

грамоты, благодарственным письма, наградные статуэтки

Средний бюджет на корпоративный подарок от работодателей к празднику 54% респондентов оценили от 500 до 1000 рублей, 29% — от 1000 до 2000 рублей и 17% — более 2000 рублей.

Также 28% опрошенных намерены играть в «Тайного Санту» с коллегами. Из них 46% готовы потратить на подарок не более 500 рублей, еще 30% могут себе позволить трату от 500 до 1000 рублей, 16% — от 1000 до 2000 рублей.