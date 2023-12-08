Менеджер WhatsApp получил новую функцию, которая позволяет пользователям отправлять самоуничтожающиеся аудиосообщения, сообщается в официальном блоге разработчиков.

Функция получила название View Once, она позволяет записывать и отправлять аудиосообщения, которые автоматически удаляются после прослушивания. В чате такие сообщения отмечаются специальным знаком, который предупреждает, что запись можно воспроизвести всего один раз.

Разработчики напомнили, что все личные сообщения в WhatsApp, в том числе голосовые, по умолчанию защищены сквозным шифрованием. Функция «Однократное воспроизведение» позволит дополнительно улучшить конфиденциальность общения

Для создания самоудаляющегося аудиосообщения нужно зажать кнопку с изображением микрофона. Через секунду записи в нижней части экрана появится новая иконка с цифрой «1». Если ее нажать, в файл добавится функция самоуничтожения после прослушивания.