«Яндекс. Музыка» подвела итоги года

Стриминговый сервис «Яндекс. Музыка» подвел итоги года, определив самых ярких артистов года. Также пользователи музыкальной площадки смогли вспомнить, что слушали в течение года чаще всего.

По итогам «Яндекс. Музыки», треком года стала «Плохая девочка» группы «Винтаж», которая была перезаписана с участием музыкантов Травма, SKIDRI и DVRKLXGHT. Группой года стали Artik &Asti, артист года — A.V.G, артистка года — Anna Asti, а покоритель чарта — Инстасамка.

Пользователи «Яндекс. Музыки» получили полный отчет о том, что и сколько слушали в течение года. Сервис показал сколько минут было проведено за прослушиванием музыки, какие треки прослушивались чаще всего. Кроме того, к подписчикам музыкальной площадки обращается тот артист, который чаще всего звучал в его плейлисте.