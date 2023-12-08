Названы самые мощные смартфоны мира

Разработчики популярного бенчмарка AnTuTu опубликовал ноябрьский рейтинг самых производительных Android-устройств. Список возглавил новейший смартфон Xiaomi 14 Pro.

Китайский флагман был представлен в конце октября. Xiaomi 14 Pro оснащается чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. В бенчмарке смартфон набирает 2 005 141 балл, это новый рекорд для Android-устройств.

Чип Snapdragon 8 Gen 3 с 4-нм техпроцессом был представлен в минувшем октябре. Процессор стал на 30% мощнее и на 20% эффективнее, чем Snapdragon 8 Gen 2. При этом он снизил потребление энергии.

Оснащенные Snapdragon 8 Gen 3 гаджеты смогут запускать чат-ботов по типу GPT, генеративные модели Stable Diffusion и системы преобразования речи в текст размером до 10 миллиардов параметров, уверяют разработчики.

Фото: © AnTuTu

На втором месте рейтинга расположился смартфон Nubia Z50S Pro, у которого 1 640 868 баллов. На третьем — Red Magic 8 Pro+, набравший 1 639 221 балл. Примечательно, что Nubia Z50S Pro также работает на базе флагманского чипа Qualcomm, как и Xiaomi 14 Pro.