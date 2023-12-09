«Слово пацана» получило рекордно высокий рейтинг в видеосервисах

Зрители онлайн-кинотеатров рекордно высоко оценили сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». У криминальной драмы 9.3 балла на Wink и 9 звезд на «Кинопоиске».

Бурное обсуждение «Слова пацана» в Сети, в том числе требования запретить показ, спровоцировали огромный интерес к драме. Большинство зрителей сошлись на том, что проект режиссера Жоры Крыжовникова получился более чем удачный.

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» — эксклюзивный проект видеосервисов Wink и Start. Оценка на Wink после выхода шестой серии составляет 9.3 балла.

На «Кинопоиске» сериал уже получил оценку в 9.0 что считается очень высоким показателем. Более того, «девятка» получилась на основе 363 тысяч оценок, что тоже говорит о большой популярности проекта, особенно на его старте. У сериала 57 рецензий, в том числе 30 положительных.

Сериал «Слово пацана» также вошел в топ-250 лучших по версии «Кинопоиска», заняв 13 строчку. Проект претендует ворваться в десятку топа, поскольку его конкуренты в рейтинге на момент публикации имеют примерно такие же оценки.

Драма «Слово пацана. Кровь на асфальте» вышла 9 ноября. Финальную серию покажут 21 декабря. Сюжет сериала посвящен криминальным группировкам в Татарстане в конце 1980-х годов.