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Путин объявил об участии в президентских выборах

Источник:
Sibnet.ru
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Владимир Путин объявил, что будет участвовать в президентских выборах в 2024 году. В случае победы это будет его пятый срок во главе государства.

С просьбой к Владимиру Путину идти на выборы в 2024 году на церемонии в Кремле обратился спикер парламента ДНР Артем Жога, награжденный звездой Героя России. Президент согласился, передают информационные агентства.

На прошлых выборах в 2018 году Путин объявил о выдвижении во время встречи с работниками завода ГАЗ, один из которых спросил его об этом.

В 2011 году о выдвижении на третий для себя срок он объявил на съезде «Единой России». В 2003 году — во время «Прямой линии», где ответил на вопрос жительницы Краснодара Валентины Алексеевны.

Президентские выборы назначены на 17 марта 2024 года. Они будут проходить три дня: 15, 16 и 17 марта.

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