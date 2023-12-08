Боевое снаряжение «Стрелок» начала поступать в российские войска

Концерн «Калашников» начал поставки в российскую армию новой модели комплекта боевого снаряжения «Стрелок» сообщили в пресс-службе компании.

«ООО "Триада-ТКО" (концерн "Калашников") начало поставлять новые комплекты боевого снаряжения "Стрелок" в адрес заказчика. Созданная амуниция является комплексным решением в области индивидуальной бронезащиты и экипировки для военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации», — рассказали РИА Новости в концерне.

Эту модель анонсировали на военно-техническом форуме "Армия-2023". «До конца года "Триада-ТКО" поставит заказчику 25 тысяч комплектов боевого снаряжения в исполнении "Стрелок"», — добавили в компании.

«Стрелок» состоит из бронежилета «Корсет плюс» по классу защиты Бр5 с системой распределения веса, модулей дополнительной защиты, набора подсумков в комплектации «Стрелок», рюкзака объемом 30 литров и транспортировочной сумки. Противоосколочные бронеэлементы для комплектов поставляет АО «НИИ стали».