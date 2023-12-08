НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Обозначена дата возвращения запрета на превышение средней скорости

Источник:
Sibnet.ru
278 0

Минтранс доработал поправки к ПДД, согласно которым вводится понятие средней скорости и запрет на ее превышение. Норма будет действовать с 1 сентября 2024 года.

Водителей наказывали за превышение средней скорости до 2021 года. ГИБДД отменила штраф по решению Верховного суда, который признал, что нельзя указывать участок дороги, а не конкретное место в качестве места совершения правонарушения.

Изначально Минтранс хотел, чтобы поправки вступили в силу с 1 марта 2024 года, в новой редакции дата перенесена на 1 сентября, приводит «Коммерсантъ» документ.

Под средней скоростью движения ведомство предложило считать «значение, равное отношению длины участка дороги с установленным ограничением скорости, ко времени, затраченному транспортным средством на преодоление данного участка».

Пункт 10.1 ПДД, где записана обязанность для водителей следовать «со скоростью, не превышающей установленного ограничения», дополняется уточняющей фразой — «в том числе средней».

Проект уже поддержали регионы и Минэкономики. В его заключении говорится, что действующий ныне «точечный контроль мгновенной скорости не позволяет исключить правонарушения на протяженных участках автодорог», а водители движутся от камеры к камере в стиле «торможение-разгон».

«Никаких новых знаков не будет. Условно, знак «90» будет означать, что на всем протяжении участка с таким ограничением средняя скорость не должна превышать 90 километров в час. Насколько длинным будет этот участок, где его начало и конец — это можно будет определить только по расположению камер. И, кстати, местом нарушения будет считаться вторая камера – в конце мерного участка», — прокомментировал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в телеграм-канале.

Еще по теме
«Госуслуги» запустили сервис безопасной купли‑продажи авто
Использование зимних шин стало обязательным
ГИБДД отказалась штрафовать за отсутствие зимней резины
ГИБДД рассказала о рейдах по выявлению машин с летней резиной
смотреть все
Авто #Автоправо
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Опасное вождение
Самое популярное
Вышла шестая серия «Слово пацана. Кровь на асфальте»
Найден дешевый и эффективный заменитель виагры
Кличко пригрозил Зеленскому расплатой
Зеленский решился на отчаянный шаг из‑за угрозы мятежа на Украине
Обсуждение (0)
О самом главном
Почему закрывают зеркала во время похорон
Почему мужчина теряет интерес к женщине
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Магический лунный календарь на каждый день
Семь правил флирта на первом свидании без секса
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Все статьи
Мультимедиа
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Нефть в нашей жизни. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Батя на диване

Девочке будет назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза. Это как?

GammiPluh

Корейский сценарий развивался до декабря 2023 сейчас развивается тот сценарий который захочет реализовать...

GammiPluh

и Бэтмена!!! Зеленский любит ребят в обтягивающем латексе

corrector

они пугают Кремль вторым укро-контр-наступом через год, если Москва не согласится сдаться.Только...