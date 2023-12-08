Обозначена дата возвращения запрета на превышение средней скорости

Минтранс доработал поправки к ПДД, согласно которым вводится понятие средней скорости и запрет на ее превышение. Норма будет действовать с 1 сентября 2024 года.

Водителей наказывали за превышение средней скорости до 2021 года. ГИБДД отменила штраф по решению Верховного суда, который признал, что нельзя указывать участок дороги, а не конкретное место в качестве места совершения правонарушения.

Изначально Минтранс хотел, чтобы поправки вступили в силу с 1 марта 2024 года, в новой редакции дата перенесена на 1 сентября, приводит «Коммерсантъ» документ.

Под средней скоростью движения ведомство предложило считать «значение, равное отношению длины участка дороги с установленным ограничением скорости, ко времени, затраченному транспортным средством на преодоление данного участка».

Пункт 10.1 ПДД, где записана обязанность для водителей следовать «со скоростью, не превышающей установленного ограничения», дополняется уточняющей фразой — «в том числе средней».

Проект уже поддержали регионы и Минэкономики. В его заключении говорится, что действующий ныне «точечный контроль мгновенной скорости не позволяет исключить правонарушения на протяженных участках автодорог», а водители движутся от камеры к камере в стиле «торможение-разгон».

«Никаких новых знаков не будет. Условно, знак «90» будет означать, что на всем протяжении участка с таким ограничением средняя скорость не должна превышать 90 километров в час. Насколько длинным будет этот участок, где его начало и конец — это можно будет определить только по расположению камер. И, кстати, местом нарушения будет считаться вторая камера – в конце мерного участка», — прокомментировал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в телеграм-канале.