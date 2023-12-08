Россияне рассказали, что думают о Путине

Большинство россиян (70%), принявших участие в опросе фонда «Общественное мнение», считают, что президенту России Владимиру Путину следует баллотироваться на новый срок, сообщила управляющий директор проектов фонда Лариса Паутова.

Четыре года назад положительно на него отвечали 33% респондентов, год назад — 62%. Доля тех, кто считает, что Путину нужно уйти со своего поста, но остаться в руководстве страны, снизилась с 33% в 2019 году до 15% в 2023-м, а процент опрошенных, выступающих за его полный уход из политики,— с 23% в 2019-м до 8% в 2023-м, цитирует «Коммерсантъ» Паутову.

ФОМ поинтересовался, какие чувства и эмоции вызывает у россиян в последнее время фигура Путина, позволив дать на этот вопрос любое число ответов.

Большинство респондентов выбирали положительные эмоции: 44% назвали доверие, 34% — надежду, 31% — спокойствие и уверенность в будущем, 30% — гордость, 16% — благодарность, 9% — симпатию и любовь.

Негативные чувства встречались гораздо реже: беспокойство, неуверенность в будущем упомянули 11% опрошенных, разочарование — 7%, недоверие — 6%, страх — 3%, стыд — 3%, антипатию и неприязнь — 2%. Паутова предупредила, что суммировать эти показатели некорректно: «Можно сказать, что негативные чувства Владимир Путин вызывает не больше чем у 11% респондентов».

Доля тех, кто считает, что деятельность Путина на посту президента отвечает интересам таких людей, как они, выросла с 52% в 2018 году до 67% в 2023-м. А по мнению 74% россиян, глава государства понимает, что именно заботит простых людей, знает их потребности и интересы.