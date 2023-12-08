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Пылающий двигатель севшего в Новосибирске самолета попал на видео

Источник:
Sibnet.ru
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Самолет Boeing-737 авиакомпании S7, летевший из Новосибирска в Москву, вернулся в аэропорт из-за проблем с двигателем в пятницу. В сеть попало видео, где мотор как будто горит.

Самолет экстренно сел в аэропорту после взлета из-за помпажа двигателей (нарушения газодинамической устойчивости их работы, которое сопровождается микровзрывами), сообщило Восточное управление на транспорте Следственного комитета России.

На борту находились 176 пассажиров, никто не пострадал.

Пресс-служба S7 опровергла информацию о возгорании двигателей. «Во время взлета произошло колебание оборотов двигателей с последующим восстановлением нормальной работы двигателей», — говорится в сообщении компании.

Это уже второй случай с самолетами за два дня, когда пилотам пришлось совершать экстренную посадку из-за двигателя. Накануне аналогичный случай произошел в Бурятии, где двигатель загорелся у грузового Ту-204.

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