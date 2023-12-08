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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

США придумали дилемму для России по переговорам с Украиной

Источник:
РИА Новости
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Белый дом намерен вывести Россию на переговоры на выгодных для Киева условиях в конце 2024 года, заявил первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер.

Вашингтон рассчитывает поставить Россию перед дилеммой: или садится за стол переговоров на условиях Киева, или иметь дело с более сильной Украиной, опирающейся «на мощную промышленность в США и Европе», — цитирует РИА Новости Фанера.

«Это очень сложный стратегический выбор. Не знаю, что в конечном счете решат россияне. Но такую дилемму мы бы хотели для них создать», — сказал Файнер.

Российская сторона отвергает любые мирные инициативы, которые бы не учитывали ее суверенитет над Донбассом, Крымом, Запорожской и Херсонской областями.

Тема: Военная операция на Украине
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