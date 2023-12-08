Фигурист Малинин первым исполнил четверной аксель в короткой

Американский фигурист с русскими корнями Илья Малинин в финале Гран-при в Пекине впервые в истории исполнил сложнейший прыжок — четверной аксель — в короткой программе.

Малинин выиграл короткую программу с результатом 106,90 балла, вторым и третьим идут японцы Сема Уно (106,02) и Юма Кагияма (103,72).

Элемент сначала горел как незасчитанный, но затем арбитры пересчитали оценку за технику.

Малинин первым среди фигуристов освоил этот прыжок. За первое чистое исполнение он попал в Книгу рекордов Гиннеса.

Спортсмену 19 лет, он сын российских фигуристов Романа Скорнякова и Татьяны Малининой, которые выступали под флагом Узбекистана и переехали в США в 1998 году.