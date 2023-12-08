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Фигурист Малинин первым исполнил четверной аксель в короткой

Источник:
Sibnet.ru
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Фигурист Илья Малинин
Фото: © @ilia_quadg0d_malinin

Американский фигурист с русскими корнями Илья Малинин в финале Гран-при в Пекине впервые в истории исполнил сложнейший прыжок — четверной аксель — в короткой программе.

Малинин выиграл короткую программу с результатом 106,90 балла, вторым и третьим идут японцы Сема Уно (106,02) и Юма Кагияма (103,72).

Элемент сначала горел как незасчитанный, но затем арбитры пересчитали оценку за технику.

Малинин первым среди фигуристов освоил этот прыжок. За первое чистое исполнение он попал в Книгу рекордов Гиннеса.

Спортсмену 19 лет, он сын российских фигуристов Романа Скорнякова и Татьяны Малининой, которые выступали под флагом Узбекистана и переехали в США в 1998 году.

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