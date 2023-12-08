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Как меняется вес автомобиля после снегопада

Источник:
Sibnet.ru
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Десятки килограммов льда скапливаются в полостях автомобиля после снегопада, это сказывается на управляемости, сообщил эксперт Fit Service Александр Гоман.

При парковке в заснеженном дворе или движении в метель в колесные арки, под бампера и в элементы подвески зачастую набивается большое количество снега. Под воздействием тепла двигателя он превращается в лед.

«На автомобиле скапливаются до нескольких десятков килограммов льда. Увидеть такую проблему на парковке практически невозможно», — цитирует Гомана «Газета.Ru».

Проблема усугубляется, когда из-за перепада температур снег преобразуется в лед, который намерзает на рычаги и рулевые механизмы.

Дополнительный вес приводит к плохой управляемости автомобилем, вибрации руля и дребезжанию пластиковых элементов.

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GammiPluh

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pepelmetal

А как же они без подводной лодки?

nicollaich

И вагон презервативов.Чтоб украинцы в веках не повторились.