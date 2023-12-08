Как меняется вес автомобиля после снегопада

Десятки килограммов льда скапливаются в полостях автомобиля после снегопада, это сказывается на управляемости, сообщил эксперт Fit Service Александр Гоман.
При парковке в заснеженном дворе или движении в метель в колесные арки, под бампера и в элементы подвески зачастую набивается большое количество снега. Под воздействием тепла двигателя он превращается в лед.
«На автомобиле скапливаются до нескольких десятков килограммов льда. Увидеть такую проблему на парковке практически невозможно», — цитирует Гомана «Газета.Ru».
Проблема усугубляется, когда из-за перепада температур снег преобразуется в лед, который намерзает на рычаги и рулевые механизмы.
Дополнительный вес приводит к плохой управляемости автомобилем, вибрации руля и дребезжанию пластиковых элементов.