США втрое нарастили импорт урана из России

США в октябре нарастили закупки российского урана втрое — до
43,25 тонны, следует из данных американской статистики.
Такие объемы ресурса обошлись Штатам в 62,8 миллиона
долларов. Это стало крупнейшей американской закупкой с июня 2023 года, а Россия
оказалась вторым главным поставщиком этого топлива в страну, подсчитали РИА
Новости на основе статистических данных.
В целом США приобрели почти 176 тонн урана на 300 миллионов
долларов, а основным поставщиком выступила Британия, которая продала в октябре
98,3 тонны Штатам на 177,4 миллиона долларов, хотя еще в предыдущем месяце
поставок вовсе не было.
Американские компании также возобновили импорт урана из
Китая после перерыва в семь месяцев, закупив 25,4 тонны китайского топлива на
43,4 миллиона долларов. В то же время Нидерланды сократили поставки всемеро —
до 8,9 тонны на 13,8 миллиона долларов.