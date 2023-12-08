США втрое нарастили импорт урана из России

США в октябре нарастили закупки российского урана втрое — до 43,25 тонны, следует из данных американской статистики.

Такие объемы ресурса обошлись Штатам в 62,8 миллиона долларов. Это стало крупнейшей американской закупкой с июня 2023 года, а Россия оказалась вторым главным поставщиком этого топлива в страну, подсчитали РИА Новости на основе статистических данных.

В целом США приобрели почти 176 тонн урана на 300 миллионов долларов, а основным поставщиком выступила Британия, которая продала в октябре 98,3 тонны Штатам на 177,4 миллиона долларов, хотя еще в предыдущем месяце поставок вовсе не было.

Американские компании также возобновили импорт урана из Китая после перерыва в семь месяцев, закупив 25,4 тонны китайского топлива на 43,4 миллиона долларов. В то же время Нидерланды сократили поставки всемеро — до 8,9 тонны на 13,8 миллиона долларов.