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США втрое нарастили импорт урана из России

Источник:
РИА Новости
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США в октябре нарастили закупки российского урана втрое — до 43,25 тонны, следует из данных американской статистики.

Такие объемы ресурса обошлись Штатам в 62,8 миллиона долларов. Это стало крупнейшей американской закупкой с июня 2023 года, а Россия оказалась вторым главным поставщиком этого топлива в страну, подсчитали РИА Новости на основе статистических данных.

В целом США приобрели почти 176 тонн урана на 300 миллионов долларов, а основным поставщиком выступила Британия, которая продала в октябре 98,3 тонны Штатам на 177,4 миллиона долларов, хотя еще в предыдущем месяце поставок вовсе не было.

Американские компании также возобновили импорт урана из Китая после перерыва в семь месяцев, закупив 25,4 тонны китайского топлива на 43,4 миллиона долларов. В то же время Нидерланды сократили поставки всемеро — до 8,9 тонны на 13,8 миллиона долларов.

 

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GammiPluh

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pepelmetal

А как же они без подводной лодки?

nicollaich

И вагон презервативов.Чтоб украинцы в веках не повторились.