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Исполнитель хита «На заре» назвал плохим кавер Shaman'a

Источник:
Sibnet.ru
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Исполнитель хита «На заре» Игорь Журавлев считает, что из всех существующих каверов на эту песню, худшим стал вариант певца Shaman'a (Ярослава Дронова).

«Shaman хорошо исполняет свои песни, но "На заре" он не поет, а орет. Он спел однозначно плохо, там еще и аранжировка ужасная, скудная, примитивная», — сказал Журавлев NEWS.ru.

Кроме Shaman'a, «На заре» перепевали Баста, Монеточка (признана иноагентом в РФ), Сергей Арутюнов, латвийская группа Brainstorm.

Песня «На заре» группы «Альянс» звучит в сериале «Слово пацана» в исполнении Басты. Благодаря популярности криминальной драмы, композиция попала в чарты на музыкальных площадках и стала обсуждаемой.

Плейлист из сериала «Слово пацана»

Оригинальная версия песни «На заре» прозвучала в 1987 году. Мелодию и слова к песне написал клавишник группы «Альянс» Олег Парастаев в 1986 году.

«Тогда все думали: пришел Горбачев, и начнутся правильные реформы <…> В 1986–1987 году у людей выросли крылья, было ощущение счастья», — рассказал Игорь Журавлев о посыле в песне.

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