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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Россия приготовила спецракеты для украинских F‑16

Источник:
РИА Новости
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Дальнобойные ракеты 40Н6 ЗРК С-400 станут одним из основных средств уничтожения истребителей F-16, которые Запад планируют поставить Украине.

«В СВО на С-400 применяется зенитная управляемая ракета сверхбольшой дальности 40Н6, которая является самой совершенной в своем классе в мире и оснащена головкой самонаведения с уникальными возможностями», — рассказал ТАСС источник.

По его словам, благодаря этой ракете С-400 в связке с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения А-50У поражает загоризонтные цели, в том числе скоростные маневрирующие низковысотные.

Потенциально С-400 сможет поражать F-16 ракетами 40Н6 сразу же после взлета и набора высоты при их развертывании на аэродромах передового базирования, отметил источник. «Данные ракеты станут одним из основных средств, наряду с истребительной авиацией, по уничтожению F-16», — уточнил источник.

Украине согласились передать F-16 Нидерланды и Дания. В частности, Нидерланды рассчитывают отправить Киеву первые истребители в 2024 году.

Тема: Военная операция на Украине
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Батя на диване

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GammiPluh

и Бэтмена!!! Зеленский любит ребят в обтягивающем латексе

pepelmetal

А как же они без подводной лодки?

nicollaich

И вагон презервативов.Чтоб украинцы в веках не повторились.