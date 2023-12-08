Россия приготовила спецракеты для украинских F‑16

Дальнобойные ракеты 40Н6 ЗРК С-400 станут одним из основных средств уничтожения истребителей F-16, которые Запад планируют поставить Украине.

«В СВО на С-400 применяется зенитная управляемая ракета сверхбольшой дальности 40Н6, которая является самой совершенной в своем классе в мире и оснащена головкой самонаведения с уникальными возможностями», — рассказал ТАСС источник.

По его словам, благодаря этой ракете С-400 в связке с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения А-50У поражает загоризонтные цели, в том числе скоростные маневрирующие низковысотные.

Потенциально С-400 сможет поражать F-16 ракетами 40Н6 сразу же после взлета и набора высоты при их развертывании на аэродромах передового базирования, отметил источник. «Данные ракеты станут одним из основных средств, наряду с истребительной авиацией, по уничтожению F-16», — уточнил источник.

Украине согласились передать F-16 Нидерланды и Дания. В частности, Нидерланды рассчитывают отправить Киеву первые истребители в 2024 году.