Совфед назначил выборы президента России на 17 марта

Совет Федерации принял постановление о назначении выборов президента России на 17 марта 2024 года, оно вступило в силу с момента официального опубликования.

Решение принято единогласно. За него проголосовали 162 сенатора. Вступление постановления Совета Федерации в силу фактически даст старт избирательной кампании, уточнил ТАСС глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

По его словам, Центризбирком России может принять решение о проведении многодневного голосования не позднее чем в 10-дневный срок со дня публикации решения о назначении выборов. Такое решение пересмотру не подлежит.

Согласно избирательному законодательству, решение о дате выборов принимает Совет Федерации. Верхняя палата парламента назначает дату голосования не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня выборов.