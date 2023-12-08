Путин проговорил с Раиси пять часов за закрытыми дверями

Президенты России и Ирана Владимир Путин и Эбрахим Раиси завершили переговоры в Кремле, которые продлились более пяти часов, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Главы государств сначала провели беседу в узком составе, затем в формате рабочего обеда, а после поговорили в широком кругу с участием министров, сказал Песков ТАСС.

По его словам, в повестке были как двусторонние, так и международные темы. В том числе Путин и Раиси обсуждали ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта. Других подробностей не приводится.

Эти переговоры завершили целую серию встреч по Ближнему Востоку, которые состоялись у российского лидера в течение последних 48 часов. Путин посетил с визитами Абу-Даби и Эр-Рияд, где побеседовал с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.