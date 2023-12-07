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Сбербанк подготовится к «судному дню»

Источник:
Sibnet.ru
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Сбербанк готовится к «судному дню», сообщил глава кредитного учреждения Герман Греф. По его словам, рассматривается несколько вариантов развития ситуации в банковской сфере, включая крайне негативные, предусматривающие глобальный банковский кризис.

«Мы, конечно же, наряду с базовым сценарием используем и самые сложные возможные сценарии, которые могут сложиться. И даже есть совсем, скажем так, сценарий судного дня, и иные сценарии, которые при очень негативном стечении обстоятельств могут сложиться», — цитирует Грефа Forbes.

Сейчас банк не наблюдает предпосылок, способных повлиять на его устойчивость. По оценке главы Сбербанка, главным риском для мировой экономики остается геополитическая нестабильность.

«Ключевой риск — геополитика, сопоставимых не вижу, из него возникает целый ряд производных рисков. Будем надеяться, что любые геополитические ситуации не бывают бесконечными, и этот риск будет понемногу снижаться», — подытожил он.

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