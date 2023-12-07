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Охотничий билет начнут выдавать только после экзамена

Источник:
«Интерфакс»
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Госдума приняла закон о введении обязательного «охотничьего минимума» с проверкой соответствующих знаний перед получением охотничьего билета. Закон вступает в силу с 1 сентября 2025 года.

Согласно документу, теперь органы исполнительной власти в регионах России будут проверять знания и навыки желающих получить охотничий билет. Подготовиться к экзамену можно будет как в специализированных организациях, так и самостоятельно.

Согласно закону, охотничий билет выдается физическим лицам, достигшим возраста 16 лет, не признанным недееспособными, не имеющим непогашенной или неснятой судимости за совершение умышленного преступления, и не лишенным права осуществлять охоту.

Охотничий билет будут выдавать в форме электронного документа, по просьбе заявителя может быть оформлен бумажный вариант.

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Жизнь #Законы
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