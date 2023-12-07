Маркетплейсы устроили тотальную зачистку контрафакта

Российские маркетплейсы заблокировали более 1,7 миллиона карточек товаров в целях предотвращения реализации контрафактной продукции, сообщает Федеральная антимонопольная служба.

Чистку провели в рамках программы по взаимодействию маркетплейсов с правообладателями и продавцами, которая была разработана в июле 2023 года. В ней участвуют Ozon, «Яндекс Маркет», Wildberries, а также «AliExpress Россия».

При принятии решения о блокировке товара маркетплейсы анализируют большой объем информации, в том числе результаты экспертизы, контрольных закупок, документы, подтверждающие происхождение товаров. Это позволяет принимать обоснованные решения.

Отмечается, что при подготовке жалоб правообладатели обращают внимание на «красные флажки», которые могут указывать на наличие контрафактной продукции: цена значительно ниже средней на товар, существенное количество возвратов, а также ряд других индикаторов.