Google представила нейросеть Gemini

Google объявила о запуске модели искусственного интеллекта Gemini, которая станет конкурентом чат-боту ChatGPT от OpenAI.

Появление нового алгоритма знаменует начало новой эры искусственного интеллекта в компании, подчеркнул гендиректор Google Сундар Пичаи. По его словам, технология Gemini постепенно распространится на все продукты компании.

Пользователям будут доступны несколько версий Gemini. Так, легкая версия ИИ-модели Gemini Nano предназначена для автономной работы на устройствах с Android. Кроме того, существует более мощная версия Gemini Pro.

В дополнение к этому Google создала ИИ-модель Gemini Ultra, которая является самой мощной языковой моделью компании и в основном предназначена для использования в центрах обработки данных и интеграции с корпоративными приложениями.

В частности, чат-бот Bard теперь работает на основе Gemini Pro, а пользователи Pixel 8 Pro получат доступ к нескольким новым функциям благодаря интеграции с Gemini Nano. Возможность использования Gemini Ultra появится в следующем году.

Google провела сравнение своей языковой модели с GPT-4, наиболее актуальной версией нейросети, лежащей в основе ChatGPT. По оценке компании, Gemini опережает конкурента по 30 из 32 показателей. Наиболее явным преимуществом Gemini стала способность понимать видео и аудио, а также взаимодействовать с ними.