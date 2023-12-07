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#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Собран новый образец российского «царь-двигателя»

Источник:
Sibnet.ru
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Компания «Энергомаш» собрала второй летный образец «царь-двигателя» РД-171МВ, сообщает пресс-служба Роскосмоса. Он является самым мощным жидкостным ракетным двигателем в мире.

Тяга РД-171МВ составляет 800 тонн. В качестве компонентов топлива двигатель использует керосин и кислород. РД-171МВ будет использоваться в первой ступени перспективной российской ракеты-носителя среднего класса «Союз-5».

В настоящее время ведется сборка третьего летного образца РД-171МВ. Следующими этапами программы станет проведение межведомственных испытаний и серийное производство таких двигателей для комплектования ракеты-носителя «Союз-5».

РД-171МВ представляет собой модернизированную версию двигателя РД-171М, который был разработан в 2001 году на базе советского двигателя РД-170 с тягой 740 тонн. Ключевые отличия РД-171МВ — новая система регулирования и дополнительная защита.

По замыслу разработчиков, для первой ступени ракеты потребуется лишь один двигатель РД-171МВ, при этом ступень сможет выводить на орбиту до 17 тонн полезного груза. «Союз-5» сможет стартовать с космодрома Байконур, а также с плавучего космодрома «Морской старт».

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Топ комментариев

corrector

судя по размерам оборонного бюджета, больше всего на свете писаются от страха конгрессмены ЛГБТША...

corrector

Там сейчас драчка , не до него , "демократам" респы не дают привлекать в США эмигрантов из Мексики,...

GammiPluh

и Бэтмена!!! Зеленский любит ребят в обтягивающем латексе

pepelmetal

А как же они без подводной лодки?