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Киргизия пообещала соблюдать западные санкции против России

Источник:
Sibnet.ru
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Киргизия будет соблюдать европейские санкции против России, сообщил министр иностранных дел этой страны Жэнбек Кулубаев. При этом он уточнил, что отследить выполнение ограничительных требований получается не всегда.

«Мы не можем поддерживать Россию или Украину в конфликте, поэтому по возможности будем соблюдать санкции, так как некоторые товары могут касаться военной отрасли», — цитирует министра «Интерфакс».

Чиновник уточнил, что Киргизия одновременно сотрудничает с Россией, Украиной и странами Евросоюза. У Бишкека есть договоренности с ЕС по соблюдению санкций против Москвы, при этом Россия остается для страны основным торговым партнером

Ранее европейские эксперты признали, что сокращение экспорта из Евросоюза в Россию становится менее выраженным из-за увеличения поставок в страны Центральной Азии. Они подозревают, что в конечном счете эти товары попадают в РФ.

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Политика #Мир #Торговля
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Топ комментариев

corrector

судя по размерам оборонного бюджета, больше всего на свете писаются от страха конгрессмены ЛГБТША...

corrector

Там сейчас драчка , не до него , "демократам" респы не дают привлекать в США эмигрантов из Мексики,...

GammiPluh

и Бэтмена!!! Зеленский любит ребят в обтягивающем латексе

pepelmetal

А как же они без подводной лодки?