МВД уточнило количество жертв стрелявшей школьницы в Брянске

Школьница, открывшая стрельбу в гимназии в Брянске, убила одну одноклассницу и ранила еще троих человек, сообщило УМВД по Брянской области.

«Одна из учениц принесла в здание гимназии огнестрельное оружие и произвела несколько выстрелов, в результате пострадали пять человек. После этого девушка покончила с собой. Одна из раненых одноклассниц также скончалась от полученных ран», — говорится в сообщении ведомства.

Стрельбу на уроке биологии открыла ученица восьмого класса. Она спокойно пронесла в тубусе охотничье ружье, а также огромный нож, спрятанный в обуви.

Охотничье ружье «Бекас-3», из которого школьница расстреляла одноклассников в Брянске Фото : © телеграм-канал Александра Хинштейна

Ружье, из которого велась стрельба, зарегистрировано на отца девочки, заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Предварительная причина происшествия — конфликт с одноклассниками. СК РФ возбудил дело по части 2 статьи 105 УК РФ. Девочке будет назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.